Банки начнут оказывать госуслуги с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские банки начнут предоставлять госуслуги. Минэкономразвития запустит эксперимент в шести организациях Подмосковья, Санкт-Петербурга, Башкирии, Астраханской и Кировской областей, Башкирии с 2020 года, сообщает газета "Известия".

Он затронет Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь Банк, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Дополнительная плата за получение госуслуг через банки не предусмотрена. При этом банкам нельзя будет использовать персональную информацию пользователей в коммерческих целях. Нарушителей запрета исключат из участия в эксперименте.

Предполагается, что услуги будут предоставлять услуги как через отделения, так и онлайн. Финансовые организации займутся выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП и другими услугами.

В министерстве госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья считают, что инициатива положительно повлияет и на население, и на госсектор. Вопрос о потенциальных расходах бюджетов региона остается открытым, отметили в правительстве Санкт-Петербурга. В Минэкономразвития объяснили, что банки будут осуществлять возложенные на них функции на свои средства.

Доцент РАНХиГС Александр Балобанов уверен, что банкам выгоден эксперимент. По его мнению, включение их в систему взаимодействия с различными госструктурами добавит солидности и повысит статус в глазах клиентов. Доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко добавил, что банкам станет проще знакомить новых клиентов со своими продуктами.