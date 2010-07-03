Электронные паспорта можно будет оформить в криптокабинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронные внутрироссийские паспорта в перспективе можно будет оформить в криптокабинах – автоматических комплексах по сбору биометрических данных, сообщает газета "Известия".

"Технические характеристики новой криптобиокабины позволят в будущем использовать ее в том числе для выдачи электронного паспорта гражданина РФ. Для этого может потребоваться небольшая доработка оборудования", – сообщил гендиректор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов.

Разработчики добавили, что внедрение криптокабин позволит гражданам получить документ в течение нескольких минут. Заявитель будет самостоятельно представлять отпечатки пальцев и нужные для оформления паспорта документы.

Ранее сообщалось, что выдавать электронные паспорта в России могут начать в 2022 году. Но окончательно этот срок пока не утвержден, его еще обсуждают. Модель документа уже согласована, он будет похож на пластиковую банковскую карту. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном, а еще данные из водительских прав и СНИЛСа.

На распространение пластиковых паспортов с чипом планируется потратить около 144 миллиардов рублей.

Ранее в Минкомсвязи сообщили, что новая форма паспорта гражданина России, помимо персональных данных, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись. Предполагается, что россияне смогут получить обновленный документ спустя 9-12 месяцев после принятия окончательного решения. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и электронный, и традиционный бумажный.

