Электронные паспорта могут появиться в РФ с 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года. Окончательный срок утвердят после обсуждения, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться, прежде всего, на желание людей", – цитирует Акимова радиостанция "Говорит Москва".

Вице-премьер также отметил, что модель будущего документа уже согласовали с силовыми ведомствами.

Ранее Акимов говорил, что рассматриваются два варианта электронного документа – пластиковая карточка с чипом и мобильное приложение. В приложении будет храниться цифровая копия паспортных данных, а также доступ к цифровому профилю и электронная подпись человека.

На распространение пластиковых паспортов с чипом планируется потратить около 144 миллиардов рублей. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об электронной трудовой книжке. Согласно документу, с 2021 года работники смогут выбирать между электронной и бумажной версией книжки.

