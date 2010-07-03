Законопроект об электронной трудовой книжке внесли в Госдуму

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об электронной трудовой книжке. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно документу, с 1 января 2021 года трудовые книжки в бумажном варианте будут вестись только в том случае, если работник подаст до конца 2020 года соответствующее письменное заявление.

Работникам, не подавшим заявление, трудовые бумажные книжки выдадут на руки, после чего ведение сведений трудовой деятельности перейдет в электронный вид.

В случае задержки выдачи сведений о трудовой деятельности при увольнении работник сможет рассчитывать на компенсацию не полученного им заработка.

Ранее Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян. Это произошло еще до принятия закона о введении цифровых трудовых книжек.