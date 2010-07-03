В России могут появиться электронные трудовые книжки

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В России могут ввести электронные трудовые книжки. Это предусмотрено новым пакетом законопроектов, направленных на развитие правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика". В ближайшее время документы внесут на рассмотрение в Госдуму, сообщают "Дни.ру".

По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, работники смогут выбрать между бумажными документами и их электронным аналогом. В случае с электронной книжкой работник будет уверен, что его отчисления в Пенсионный фонд учтут при выходе на пенсию, полагает политик.

Работодателям не придется нести издержки, связанные с покупкой бланков трудовых книжек, организацией их учета и хранения. Кроме того, это снизит риски возможной утери бумажных трудовых книжек. Внедрение электронных документов планируется начать с пилотных организаций.

Также предлагается установить единое требование относительно универсальной усиленной электронной подписи. Она будет формироваться средствами криптографической защиты данных. Может быть узаконена и технология "облачной" подписи. Она отличается отсутствием жесткой привязки к конкретному настроенному рабочему месту, пояснил Турчак.

Один из законопроектов предусматривает усовершенствование деятельности аккредитованных удостоверяющих центров и закрепления на законодательном уровне понятия цифрового профиля и его регулирования. Также предлагается ввести понятие обезличенных данных. Гражданам предоставят право регулировать объем информации, доступной для обработки.