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Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что электронные трудовые книжки появятся в 2020 году. Законопроект об этом внесен ведомством в правительство, передает "Российская газета".

При этом министр заявил, что по законопроекту есть разногласия с работодателями. Он не уточнил, какие именно, сказав, что с ними будут вестись переговоры. Роль электронной трудовой книжки будет играть база Пенсионного фонда (ПФР).

В нее работодатели будут передавать дополнительные сведения о сотрудниках – трудоустройстве, увольнении, продвижении по службе и изменениях зарплаты. Информация о взысканиях и награждениях в ПФР фиксироваться не будет.

Параллельно будет предусмотрен постепенный отказ от бумажных трудовых книжек. Ожидается, что их окончательно выведут из оборота с 2027 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники также получат возможность отслеживать в режиме онлайн записи работодателя в электронной трудовой книжке.