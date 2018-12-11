Топилин рассказал о размерах прибавки к пенсии с 2019 года

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С 2019 года размер прибавки к пенсии у каждого россиянина будет рассчитываться индивидуально. При этом средний размер ежемесячной прибавки составит с 2019 года тысячу рублей. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России.

"Когда мы говорили, что индексация в среднем составит тысячу рублей, то это средние цифры" – сказал он, передает ТАСС.

Топилин также напомнил, что с 1 января 2019 года индексация пенсии по старости составит 7,05 процента.

По оценкам специалистов, средняя пенсия россиянина в 2019 году может вырасти до 15 400 рублей, при условии, что в пенсионной системе произойдут изменения. при этом работающие пенсионеры прибавку получать не будут. Когда они прекратят трудовую деятельность, выплаты увеличатся с учетом всех индексаций, произведенных за время их работы.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 2025 года формула расчета пенсий должна быть модернизирована. По ее словам, с 1 января 2019 года в пенсионном законодательстве фиксируется стоимость пенсионного коэффициента. Вице-премьер отметила, что с 2025 года будет модернизирована эта система, потому что предполагается другой порядок установления коэффициентов, чем тот, который есть сейчас.

По данным ПФР, в настоящий момент самую высокую пенсию в России получают жители Чукотки. Там средний размер выплат составляет 25 тысяч 173 рубля. На втором месте идет Ненецкий автономный округ – 22 тысячи 50 рублей, Магаданская области – 21 тысяча 508 рублей и Камчатский край – 21 тысяча 342 рубля.

При этом средняя пенсия по России на 1 июля 2018 года составляла 14 тысяч 144 рубля. Однако до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. Самые низкие пенсии в Кабардино-Балкарии – 11 тысяч 413 рублей, Дагестане – 11 тысяч 653 рубля и Калмыкии – 12 тысяч 137 рублей.