Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки – СМИ

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Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минтруд.

При этом закона о введении цифровых трудовых книжек до сих пор нет. В министерстве рассказали, что внести документ в Госдуму хотят уже до конца весенней сессии, чтобы он вступил в силу со следующего года.

Эксперты, в свою очередь, считают, что лучше не спешить с отказом от бумажных трудовых. Такую позицию они объясняют тем, что не все предприятия малого бизнеса готовы к работе с цифровыми книжками. Кроме того, аналоговую трудовую книжку желательно сохранить на случай, если данные при передаче в Пенсионный фонд потеряются. Эксперты говорят, что прецеденты уже были.

Введение электронных трудовых книжек предусмотрено новым пакетом законопроектов, направленных на развитие правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика".

По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, работники смогут выбрать между бумажными документами и их электронным аналогом. В случае с электронной книжкой работник будет уверен, что его отчисления в Пенсионный фонд учтут при выходе на пенсию, полагает политик.

Работодателям не придется нести издержки, связанные с покупкой бланков трудовых книжек, организацией их учета и хранения. Кроме того, это снизит риски возможной утери бумажных трудовых книжек. Внедрение электронных документов планируется начать с пилотных организаций.