В Госдуме предложили изменить формулировку "выход на пенсию по старости"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить формулировку "выход на пенсию по старости", сообщает Агентство "Москва".

Депутат назвал существующую формулировку некорректной по отношению к женщинам, которых при такой формулировке выставляют старыми.

По его словам, лучше подходит формулировка "выход на пенсию по возрасту", "потому что раньше в 55, а сейчас даже в 60 лет женщина нестарая".

Нилов добавил, что нормы закона, разрешающие женщинам ввиду ряда обстоятельств выходить на пенсию раньше установленных 60 лет, также подчеркивают некорректность нынешней формулировки.

В мае в Госдуму внесли законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно. При этом человеку предоставляется возможность самостоятельно принять для себя решение – выйти на пенсию в более ранний срок и получать пенсию, либо продолжить работать и тем самым увеличить себе размер пенсии в будущем.