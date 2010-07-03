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14:49

Эксперты назвали лояльных к пенсионерам работодателей

общество

14:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компании в области промышленности, производства и строительства чаще берут пенсионеров на работу, следует из результатов опроса сервиса Superjob. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, за восемь лет работодателей, не принимающих на работу пенсионеров, стало меньше почти на треть – 26% в 2019 году. 38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста, еще в 36% компаний их принимают иногда, исходя из их уровня квалификации и состояния здоровья.

Принимают на работу пенсионеров 50% респондентов-представителей промышленности, 45% – строительства и недвижимости, 36% – сферы услуг, 33% – продаж. Реже всего принимают на работу пенсионеров в сфере информационных технологий (22%).

Ранее российские власти предложили дополнительно внести в бюджет на текущий год около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной соцдоплаты к пенсии. Финансирование госпрограммы "Соцподдержка граждан" увеличится до 1,380 триллиона рублей.

А в Пенсионном фонде рассказали, как можно сделать будущую пенсию выше. Прежде всего нужно трудоустраиваться официально. Необходимо также контролировать работодателя и его отчисления на пенсию по выпискам из лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Можно делать добровольные отчисления в рамках ОПС. При назначении пенсии следует предоставить справки о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у человека были высокие доходы. Отложенный выход на пенсию тоже повлияет на повышение будущих выплат.

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общество

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