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17:00

В Минтруде уточнили порядок доплаты к пенсиям

общество власть экономика

17:00

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Фото: ТАСС/Геннадий Сафонов/Интерпресс

В России вступил в силу приказ Минтруда, который определяет новый порядок расчета доплаты к пенсиям, пишет "Российская газета".

Согласно документу, сперва установят социальную доплату, которая приравняет размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а уже после этого будут проводить индексацию.

В результате после каждой индексации российские пенсионеры смогут получать выплаты не равные прожиточному минимуму, а выше его. Уточняется, что по этой схеме проиндексируют пенсии, которые были ниже прожиточного минимума, с 1 января 2019 года.

Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума в начале апреля. Документ был принят Госдумой 21 марта, а спустя четыре дня его поддержали в верхней палате парламента.

Как ранее пояснил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, выплаты коснутся 3,9 миллиона россиян. Саму доиндексацию власти оценивают в 15−20 миллиардов рублей. Бюджет Пенсионного фонда РФ позволяет начать выплаты по новому порядку уже в мае.

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общество власть экономика

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