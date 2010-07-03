Путин подписал закон о доиндексации пенсии

Подписанный Владимиром Путиным закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума появился на портале правовой информации.
Отныне социальную доплату установят в размере, который необходим для доведения суммы до прожиточного минимума в регионе. После этого проведут индексацию пенсий и ежемесячных денежных выплат.
Получается, что ежегодно материальное обеспечение неработающего пенсионера будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.
Как отмечал глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, выплаты коснутся 3,9 миллиона россиян. Саму доиндексацию власти оценивают в 15-20 миллиардов рублей. Бюджет Пенсионного фонда России позволяет начать выплаты по новому порядку уже в мае.
Законопроект был принят Госдумой 21 марта, а спустя четыре дня документ поддержали в верхней палате парламента.
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