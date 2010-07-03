Названы сроки пенсионных выплат сверх прожиточного минимума

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Бюджет Пенсионного фонда России начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума. Перерасчет запланирован на апрель, а в мае уже планируют приступить к выплатам. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Мы исходим из того, что это будет сделано в майских ведомостях, то есть сейчас, после принятия закона в апреле, мы уже к этой работе в общем-то приступили, она требует настройки различного программного обеспечения", – отметил чиновник.

В настоящий момент соцдоплата к пенсии устанавливается в том случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Теперь будут устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем уже будут индексировать пенсию и ежемесячные денежные выплаты.

Во вторник, 19 марта, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. Третье чтение назначено на 21 марта.

Согласно документу, размер индексации будут учитывать при пересчете суммы социальной доплаты к пенсии, исходя из изменения прожиточного минимума в следующем году. К основному законопроекту предложили поправку – единый и обязательный для всех субъектов РФ метод определения прожиточного минимума пенсионеров.