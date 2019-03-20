В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Фото: ТАСС/Мария Дмитриенко

Минтруд изменил правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Проект приказа опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает "Российская газета".

Сегодня соцдоплата к пенсии устанавливается в том случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Теперь же эта схема изменится. Сперва будут устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем уже будут индексировать пенсию и ежемесячные денежные выплаты.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

К примеру, если сейчас у человека пенсия 8 тысяч рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе, где он проживает, – 10 тысяч, то он получит соцвыплату в размере 2 тысяч рублей. Всего на руки ему дадут 10 тысяч рублей.

Если, допустим, через год пенсия проиндексируется на 7%, у такого пенсионера она повысится на 560 рублей (8000 * 0,07%) и будет равна 8560 рублей. Прожиточный минимум пенсионера за год также увеличится на 2% (10000 * 1,02) до 10200 рублей. В таком случае человек получит доплату к пенсии до уровня ПМ уже не 2 тысячи, а 1640 рублей (10200 - 8560). Соответственно, на руки он получит не на 560 рублей больше, а на 200, особо не ощутив индексацию.

По новым правилам схема будет другой. Сначала к условной пенсии в 8 тысяч рублей прибавят социальную доплату в 2 тысячи, а уже потом эти 8 тысяч увеличат на те же 7%, и полученные 560 рублей прибавят не к 8 тысячам, а уже к 10 тысячам. В итоге на руки человек получит 10560 рублей.

Если через год будет новая индексация, к примеру, на те же 7%, то есть на 599,2 рубля, а прожиточный минимум, увеличившись на 2%, составит 10404, то человек получит на руки 11003,2 (10404 + 599,2). По старым правилам это было бы 10404 тысячи.

Во вторник, 19 марта, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. Согласно документу, размер индексации будут учитывать при пересчете суммы социальной доплаты к пенсии, исходя из изменения прожиточного минимума в следующем году. К основному законопроекту предложили поправку – единый и обязательный для всех субъектов РФ метод определения прожиточного минимума пенсионеров.