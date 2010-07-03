Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, передает Агентство "Москва".
Согласно документу, размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. Таким образом, после принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и проиндексированную пенсию.
Как разъяснили в Минтруде, сперва будут устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня его прожиточного минимума в регионе. После этого будут индексировать пенсию и ежемесячные денежные выплаты.
По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, перерасчет денежных выплат пенсионерам намечен на апрель, а в мае планируют приступить к самим выплатам. Как прописано в законе, пенсионеры должны получить рассчитанные по новым правилам денежные выплаты не позднее 1 июля этого года.
12 марта ГД приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, направленный на повышение материального благосостояния неработающих пенсионеров. А 19 марта нижняя палата парламента одобрила документ во втором чтении. Тогда к основному законопроекту предложили поправку – единый и обязательный для всех субъектов РФ метод определения прожиточного минимума пенсионеров.
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