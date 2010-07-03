Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о доиндексации пенсий

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Комитет Совфеда по бюджету поддержал законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера. Документ планируют рассмотреть на заседании в среду, передает РИА Новости.

Согласно документу, в России установят социальную доплату в размере, который необходим для доведения суммы до прожиточного минимума в регионе. После этого будут индексировать пенсию и ежемесячные денежные выплаты.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера будет превышать прожиточный минимум на сумму индексации пенсии и ежемесячных выплат в этом году.

21 марта депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, перерасчет денежных выплат пенсионерам намечен на апрель, а в мае планируют приступить к самим выплатам. Как прописано в законе, пенсионеры должны получить рассчитанные по новым правилам денежные выплаты не позднее 1 июля этого года.