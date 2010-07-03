Россиян переведут на электронные паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер Максим Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта. Об этом пишут "Ведомости".

Рассматриваются два варианта электронного документа – пластиковая карточка с чипом и мобильное приложение. Приложение будет запускаться одновременно с выдачей карты и предлагаться гражданам для бесплатной установки.

В нем будет храниться цифровая копия паспортных данных, а также доступ к цифровому профилю и электронная подпись человека. Все нововведения прописаны в концепции, разработанной специалистами НИИ "Восход" и Госзнака.

Отмечается, что на распространение пластиковых паспортов с чипом планируется потратить около 144 миллиардов рублей. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и бумажный формат.

Выдача электронных паспортов может начаться уже в 2020 году, а выпуск бумажных паспортов прекратиться с 2023 года. По оценкам авторов проекта, полный переход на новые носители паспортных данных должен завершиться в 2028 году.

