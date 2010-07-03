В России планируют заменить электронную подпись на отпечаток пальца

В России электронную подпись планируют заменить на отпечаток пальца. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова.
Руководитель Федеральной кадастровой палаты уточнил, что одна из причин такой замены – это удобство пользования самими сервисами и их популяризация. Вторая причина – способы идентификации личности.
Что касается второй причины, продолжил Тухтасунов, сейчас электронная печать нужна для использования юридически важных электронных сервисов. Однако сложности могут возникать при совершении сделки, в которых участвуют не менее двух лиц. Поэтому потребитель зачастую не готов тратиться на разовую цифровую печать.
Он добавил, что сейчас Минэкономразвития, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также Росреестр работают над созданием механизма идентификации. Разрабатываются несколько вариантов – это голос, глаз, лицо и палец.
При этом он отметил, что на внедрение данной технологии уйдет порядка двух-трех лет.
Ранее сообщалось, что паспорт и водительское удостоверение можно будет предъявлять с помощью специального мобильного приложения. Речь идет о предъявлении документов для совершения юридически значимых операций.
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