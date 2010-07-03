Кабмин осенью может разрешить МФЦ собирать биометрию с граждан

09:54
09:54
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ходе Восточного экономического форума президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что уже осенью правительство страны может внести изменения в законодательство, по которым отделения МФЦ получат возможность принимать биометрические данные россиян (снимки лица и образцы голоса) для использования ими госуслуг. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что летом прошлого года российские банки запустили сбор биометрии клиентов, что позволит оказывать услуги дистанционно. По расчетам регулятора, к 2021 году все кредитные организации смогут оказывать как финансовые, так и государственные услуги на базе удаленной биометрической идентификации.
Реализацией технологии занимается "Ростелеком", который также должен обеспечить ее интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации. При этом ЕСИА уже содержит персональные данные большинства россиян, пользующихся госуслугами.
В июле стало известно, что до конца года "Ростелеком" планирует доработать облачное решение для передачи биометрических данных граждан из банков в единую биометрическую систему. Поступать из кредитных организаций в ЕБС они будут не напрямую, а через облако, в котором биометрия будет шифроваться. Предполагается, что это защитит персональные данные и улучшит надежность их передачи.
До этого сообщалось, что крупные российские банки приобрели банкоматы, которые могут идентифицировать человека по лицу. Как рассказал генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин, закуплено уже более 10 тысяч устройств – совершать операции можно будет без пластиковой карты, но для этого придется сдать биометрию, после чего компьютерные копии лиц привяжут к счетам.
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