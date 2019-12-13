Специалисты предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами

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Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, чтобы защитить клиентов от мошенников, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков "Россия" (АБР) Алексея Войлукова.

В частности, банки хотят увеличить срок, на который блокируется сомнительный перевод. Также они предлагают не переводить средства, а возвращать их клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции.

Такую инициативу обсуждали на последней встрече сотрудников, ответственных за безопасность в крупных банках, которая прошла на площадке АБР.

Сегодня банк-отправитель денежных средств может заблокировать перевод клиента на два дня, если есть сомнения в законности операции. За два дня банк должен получить от клиента подтверждение проведения операции. Если за этот срок связаться с клиентом не удалось, банк должен возобновить операцию и перевести деньги получателю.

Представитель Центробанка считает, что такая "корректировка" действующего механизма противодействия несанкционированным операциям не принесет положительного эффекта.

В банке "Открытие" предложения поддержали, при этом в кредитной организации считают, что они не должны усложнять процедуру для добросовестных клиентов.

Директор департамента информационной безопасности "Росбанка" Михаил Иванов уверен, что предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, поскольку новые механизмы не позволят им вывести похищенные средства. При этом он подчеркнул, что эти предложения не решат проблему мошенничества, а лишь станут одним из элементов комплексного решения вопроса.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов объяснил инициативу высокой долей недозвона банков до клиентов при признаках сомнительных операций. С ним согласен директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский. По его словам, сейчас банки не могут не провести платеж, если не связались с клиентом, даже при наличии всех признаков мошенничества.

В ВТБ и Райффайзенбанке не участвуют в обсуждении этих предложений. По их мнению, двух дней достаточно для связи с клиентом, а любые блокировки операций повышают затраты и риски банков.

Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести–десяти миллионов рублей, отметил глава компании Group-IB Илья Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.



