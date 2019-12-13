Специалисты предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами

09:40
Фото: depositphotos/dedivan1923
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, чтобы защитить клиентов от мошенников, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков "Россия" (АБР) Алексея Войлукова.
В частности, банки хотят увеличить срок, на который блокируется сомнительный перевод. Также они предлагают не переводить средства, а возвращать их клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции.
Такую инициативу обсуждали на последней встрече сотрудников, ответственных за безопасность в крупных банках, которая прошла на площадке АБР.
Сегодня банк-отправитель денежных средств может заблокировать перевод клиента на два дня, если есть сомнения в законности операции. За два дня банк должен получить от клиента подтверждение проведения операции. Если за этот срок связаться с клиентом не удалось, банк должен возобновить операцию и перевести деньги получателю.
Представитель Центробанка считает, что такая "корректировка" действующего механизма противодействия несанкционированным операциям не принесет положительного эффекта.
В банке "Открытие" предложения поддержали, при этом в кредитной организации считают, что они не должны усложнять процедуру для добросовестных клиентов.
Директор департамента информационной безопасности "Росбанка" Михаил Иванов уверен, что предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, поскольку новые механизмы не позволят им вывести похищенные средства. При этом он подчеркнул, что эти предложения не решат проблему мошенничества, а лишь станут одним из элементов комплексного решения вопроса.
Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов объяснил инициативу высокой долей недозвона банков до клиентов при признаках сомнительных операций. С ним согласен директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский. По его словам, сейчас банки не могут не провести платеж, если не связались с клиентом, даже при наличии всех признаков мошенничества.
В ВТБ и Райффайзенбанке не участвуют в обсуждении этих предложений. По их мнению, двух дней достаточно для связи с клиентом, а любые блокировки операций повышают затраты и риски банков.
Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести–десяти миллионов рублей, отметил глава компании Group-IB Илья Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: