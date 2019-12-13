ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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Банк России отозвал лицензии у двух банков. Проводить банковские операции не сможет ивановский "Кранбанк" и петербургский "Невский банк", говорится на сайте регулятора.

"Кранбанк" является участником системы страхования вкладов и на 1 декабря занимал 204 место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, а также занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Также банк допускал нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Петербургский "Невский банк" на 1 декабря занимал 317 место в банковской системе РФ. Он полностью утратил собственные средства из-за хищения значительной части активов. Отмечается, что в первой декаде декабря неизвестные похитили у кредитной организации наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

По факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации возбуждено уголовное дело. Кредитная организация также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор неоднократно применял к нему меры.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Ранее ЦБ предостерег банки от операций в евро. Соответствующее заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, подобные действия больше не приносят прибыли.