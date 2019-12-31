Россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

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В России с 1 января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Об этом сообщает РИА Новости.

По новым правилам максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Ограничения распространяются на неустойки, в том числе на штрафы и пени.

Директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева заявила агентству, что принятые ограничительные меры, в частности, сократили разрыв условий между "займами до зарплаты" и крупными ссудами, выдаваемыми на более долгий срок.

Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе текущего года. За текущий год размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка была ограничена до 1%, также был введен финансовый продукт "займам до зарплаты".

Ранее сообщалось, что россияне во втором квартале 2019 года переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях. При этом в последние пять лет доля и число клиентов МФО увеличивались. С начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от объема потребителей, имеющих заемные средства.

В Федеральной службе судебных приставов (УФССП) также ранее рассказали, что треть всех невыездных должников в Москве оказались должниками по кредитам. За 10 месяцев текущего года приставы вынесли почти 6,6 миллиона постановлений об ограничении на выезд должников из РФ, что на 41 процент больше по сравнению с 2018 годом.

