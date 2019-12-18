Москвичи попадают в число невыездных должников из-за кредитов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Треть всех невыездных должников в Москве оказались должниками по кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

В ведомстве рассказали, что за 10 месяцев текущего года судебные приставы вынесли почти 6,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что чаще всего москвичам ограничивали выезд за рубеж из-за долгов по кредитам. В отношении них вынесено более 108 тысяч постановлений. Общий долг должников составил свыше 150 миллиардов рублей.

На втором месте по ограничениям оказались должники по оплате жилищно-коммунальных услуг. В отношении них вынесено 47,9 тысячи постановлений об ограничении права выезда. На третьей строчке оказались должники по алиментам (32,1 тысяча постановлений).

К должникам по административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, вынесено 8,8 тысячи постановлений. Постановлений об ограничении выезда вынесено за долги по налогам и сборам на общую сумму около 1,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что 25 миллионов россиян являются потенциально невыездными из-за долгов. Кроме того, число должников постоянно растет. В этом году судебные приставы взыскали с должников более 100 миллиардов рублей.

