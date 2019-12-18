Какие налоги и штрафы надо оплатить до Нового года

Неоплаченные налоги, штрафы, алименты и услуги ЖКХ как снежный ком: пени, из-за которых долг будет расти, разбирательства с судебными приставами, невозможность выехать за границу. Москва 24 рекомендует убедиться, что вы никому ничего не должны, а если должны – оплатить задолженности и войти в Новый год без ненужного груза.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разбираемся с ЖКУ

Задолженность по ЖКУ указана на квитанции, которую вы получаете каждый месяц. За долги начисляется пеня – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности с 31 по 90 день и 1/130 ставки с 91 дня неуплаты. Кроме того, если не платить за коммуналку два и более месяцев, можно остаться без горячей воды и света. Поставщик услуги имеет право ограничить ее подачу до погашения долга (холодную воду и отопление отключить за неуплату нельзя). Если по каким-то причинам вы забыли о том, что не оплачивали ЖКУ два месяца, поставщик пришлет уведомление с просьбой закрыть долг.

Чтобы до этого не дошло, можно узнать о задолженностях на сайте мэра Москвы. Для этого в личном кабинете нужно ввести номер лицевого счета или код плательщика. Также посмотреть, не задолжали ли вы коммунальщикам, можно на портале госуслуг. На обоих порталах москвичи могут оплачивать счета и следить за состоянием счета.

Тот, кто не оплатил долг добровольно, рискует встретиться с судебными приставами. Поставщик услуги вправе обратиться в суд. Судебные приставы в свою очередь откроют исполнительное производство.

Перспектива неприятная, поэтому лучше все оплачивать вовремя. За коммунальные задолженности выселить из единственной квартиры не могут даже по суду. Но если жилье не единственное, при открытии исполнительного производства пристав имеет право продать имущество собственника на торгах. Вырученные деньги пойдут на оплату долга, а все, что останется, вернут хозяину квартиры.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Платим налоги и спим спокойно

В едином налоговом уведомлении, которое налогоплательщик получает по почте или в личном кабинете ФНС, указан срок оплаты. Если налоги не оплатить, формируется налоговая задолженность. В течение трех месяцев должник получает требование об уплате. За неуплату начисляются пени – 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ за каждый календарный день просрочки. Налоговая служба может также начислить штраф – 20 процентов от неуплаченной суммы. Если и эти меры не простимулируют должника, налоговая может обратиться в суд с заявлением о взыскании долга за счет имущества.

Где узнать, есть ли налоговая задолженность:



на сайте госуслуг, указав ИНН налогоплательщика;

в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы;

в налоговой инспекции, обратившись туда лично (с собой паспорт и ИНН);

в офисах "Мои документы".

Погасить налоговую задолженность можно несколькими способами: на портале госуслуг, в личном кабинете на сайте ФНС, в банке или на почте. Для оплаты долгов в банке или на почте нужно взять квитанцию в личном кабинете налогоплательщика.

Это легко сделать по УИН – это код, который указан на квитанции. Платить по УИН можно на портале госуслуг. Для того, кто оплачивает налог, необходима учетная запись на портале. Если личного кабинета нет или оплатить задолженность другого человека нужно наличными, это можно сделать по квитанции или данным налогоплательщика. Квитанции приходят вместе с налоговым уведомлением, их нужно распечатать из личного кабинета налогоплательщика, оплачивать – в банке или на почте.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Штрафы ГИБДД

Штрафы ГИБДД, если они все же появились, выгодно оплачивать сразу: на большую часть нарушений действует скидка 50 процентов. Причем касается это не только автомобилистов, но и пешеходов. Сэкономят на оплате нарушители, которые переходили дорогу в неположенном месте, водители, проехавшие на красный свет. Оплатить штраф со скидкой можно также за управление незарегистрированным авто, за незаконно установленный знак "Инвалид", за превышение скорости, выезд на встречку или разговор водителя по телефону. Скидка положена не всегда. Нарушения, за которые придется в любом случае платить полный штраф, перечислены в пункте 1.3 части 1 статьи 32.2 КоАП РФ.

Проверить быстро штраф по номеру автомобиля можно на сайте Госавтоинспекции. Еще получить полную информацию о штрафах и оплатить их можно на портале госуслуг и на портале мэра Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Что делать, если начато исполнительное производство

Если судебный пристав начал исполнительное производство из-за неуплаты штрафов, налогов, алиментов, шансы на выезд за границу или беззаботные новогодние каникулы невелики. Во-первых, будет не лишним убедиться в их наличии и сумме. Для этого нужно оформить запрос в банк данных исполнительных производств на сайте ФССП России. Или можно лично обратиться в подразделение ФССП по месту жительства. Данные о судебной задолженности есть и на портале госуслуг.

Как только вы обнаружили задолженность, нужно ее оплатить. После этого записаться на прием к приставу и дождаться постановления об отмене ограничения на выезд за границу, если оно было. Важно знать, что если вам ограничивали выезд за границу, но вы оплатили долг, то информация об этом должна появиться в системе погранслужбы ФСБ. На все это нужно время: на следующий день после оплаты пристав выносит постановление, еще через день пристав зарегистрирует документ в системе, и погранслужба его увидит. Иными словами, долги нужно погашать заблаговременно, чтобы все необходимые инстанции убедились в вашей "чистоте".