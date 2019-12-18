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Общество

10:08

Сотрудники ГИБДД в Казани оштрафовали Деда Мороза

общество

Фото: скриншот видео соцсети

Полицейские в Казани остановили Mercedes, который буксировал сани с Дедом Морозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского полка ДПС.

Автомобиль и сани с Дедом Морозом, который снимал происходящее на "модный смартфон", сотрудники ГИБДД остановили в центре города при помощи муниципальных служащих.

На водителя иномарки и зимнего волшебника 1997 года рождения инспекторы составили шесть административных протоколов за опасное вождение и умышленное создание помех для движения других участников дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 13,5 тысячи рублей. В полиции напомнили, что проезжая часть не место для подобных шоу.

Ранее Дед Мороз на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года, рассказал о том, что россияне чаще всего просят в подарок роликовые коньки, мобильные телефоны и планшеты. По его словам, каждый день ему приходит от 300 до 10 тысяч писем со всей России.

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