Более 270 крупных новогодних мероприятий пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в рамках празднования Нового года запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Впервые народные гуляния продлятся шесть дней – с 31 декабря по 5 января. Праздничные площадки столицы в этом году готовы принять около 10 миллионов гостей.

Во время школьных каникул в городе пройдет свыше 250 больших новогодних елок, которые, как ожидается, посетит порядка 1 миллиона детей. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.

В Гостином дворе состоится традиционная новогодняя елка мэра. С 25 декабря по 7 января запланировано 28 представлений, которые посетят 53,2 тысячи человек.

Кроме того, в столице пройдет ряд благотворительных акций: елка мэра в больнице святого Владимира, Морозовской и Филатовской больницах – выездное представление для маленьких пациентов; традиционная акция "Исполни желание" – москвичи могут исполнить заветные мечты детей с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями, написавших письма Деду Морозу о том, что они мечтают получить на Новый год; благотворительный фестиваль московских школ "Тепло" – третий год подряд учащиеся и педагоги московских школ искусств посещают хосписы, дома престарелых, реабилитационные центры с новогодними концертами.

Фестиваль проходит совместно с фондом помощи хосписам "Вера", фондом "Старость в радость" и благотворительным фондом Константина Хабенского.

Встретить Новый год москвичи смогут на Тверской улице, 81 площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", 14 окружных площадках и в 27 парках. На окружных площадках и в парках для москвичей выступят более 200 популярных артистов, а также более тысячи творческих коллективов и анимационных групп. Состоится 56 театральных выступлений. Для новогоднего салюта подготовили 30 точек запуска.

В учреждениях культуры города во время новогодних каникул планируется провести порядка 2 тысяч праздничных мероприятий. В музеях и выставочных залах пройдет 190 новогодних мероприятий.

С 2 по 6 января в 149 библиотеках организуют 650 праздничных мероприятий с мастер-классами, конкурсами и подарками. 149 культурных центров в новогодние каникулы организуют 600 мероприятий.

С 1 по 8 января в 13 кинотеатрах сети "Москино" состоятся бесплатные кинопоказы для детей школьного и дошкольного возрастов.

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" за выходные посетили сотни тысяч человек

Ранее сообщалось, что комитет по туризму Москвы запустил информационный портал winter.life.ru, который поможет путешественникам не упустить ничего важного в новогодние каникулы.

Проект "Новогодняя Москва" стартовал 13 декабря вместе с фестивалем "Путешествие в Рождество". Благодаря проекту те, кто планирует приехать на зимние каникулы в столицу, смогут сориентироваться в многообразии новогодних событий и выбрать оптимальный план прогулки по городу.

На портале собраны не только традиционные места, куда стоит отправиться тем, кто впервые приезжает в российскую столицу, но и культурные и спортивные активности и развлечения для больших компаний. Также можно найти информацию про рестораны и фуд-маркеты, которые рекомендуют посетить в праздники авторы проекта.

