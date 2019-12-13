Мостуризм запустил информационный проект для гостей новогодней столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Комитет по туризму Москвы запустил информационный портал winter.life.ru, который поможет путешественникам не упустить ничего важного в новогодние каникулы, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект "Новогодняя Москва" стартует 13 декабря вместе фестивалем "Путешествие в Рождество". Благодаря проекту те, кто планирует приехать на зимние каникулы в столицу, смогут сориентироваться в многообразии новогодних событий и выбрать оптимальный план прогулки по городу.

На портале собраны не только традиционные места, куда стоит отправиться тем, кто впервые приезжает в российскую столицу, но и культурные и спортивные активности и развлечения для больших компаний. Онлайн-маршруты будут пополнятся в течение проекта.

Также можно найти информацию про рестораны и фудмаркеты, которые рекомендуют посетить в праздники авторы проекта.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в столице 13 декабря. В первые дни работы фестиваля гостей ждут показ мод на коньках, ледовые балеты, уличные спектакли и мастер-классы.

Всего гостей фестиваля ждет порядка 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысячи мастер-классов, спортивных игр и ледовых шоу. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут более 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов.

На Манежной площади гостей здесь ждут встречи с Дедом Морозом, Снеговиком-Почтовиком и другими сказочными персонажами. Тут же установят самую высокую на фестивале новогоднюю елку. На ее украшение ушло 3 километра елочных гирлянд и 3,5 тысячи игрушек.

На улице Кузнецкий Мост появились дизайнерские елки, их украсили победители фестивального конкурса "Елка детства". Множество концертов российских и зарубежных звезд пройдет в "Зарядье".

В этом году в торговой фестивальной программе примут участие производители из 55 регионов России и 22 стран. Кроме того, на "Путешествии в Рождество" откроется 450 шале.

