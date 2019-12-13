Мостуризм запустил информационный проект для гостей новогодней столицы

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Комитет по туризму Москвы запустил информационный портал winter.life.ru, который поможет путешественникам не упустить ничего важного в новогодние каникулы, сообщает пресс-служба ведомства.
Проект "Новогодняя Москва" стартует 13 декабря вместе фестивалем "Путешествие в Рождество". Благодаря проекту те, кто планирует приехать на зимние каникулы в столицу, смогут сориентироваться в многообразии новогодних событий и выбрать оптимальный план прогулки по городу.
На портале собраны не только традиционные места, куда стоит отправиться тем, кто впервые приезжает в российскую столицу, но и культурные и спортивные активности и развлечения для больших компаний. Онлайн-маршруты будут пополнятся в течение проекта.
Также можно найти информацию про рестораны и фудмаркеты, которые рекомендуют посетить в праздники авторы проекта.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в столице 13 декабря. В первые дни работы фестиваля гостей ждут показ мод на коньках, ледовые балеты, уличные спектакли и мастер-классы.
Всего гостей фестиваля ждет порядка 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысячи мастер-классов, спортивных игр и ледовых шоу. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут более 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов.
На Манежной площади гостей здесь ждут встречи с Дедом Морозом, Снеговиком-Почтовиком и другими сказочными персонажами. Тут же установят самую высокую на фестивале новогоднюю елку. На ее украшение ушло 3 километра елочных гирлянд и 3,5 тысячи игрушек.
На улице Кузнецкий Мост появились дизайнерские елки, их украсили победители фестивального конкурса "Елка детства". Множество концертов российских и зарубежных звезд пройдет в "Зарядье".
В этом году в торговой фестивальной программе примут участие производители из 55 регионов России и 22 стран. Кроме того, на "Путешествии в Рождество" откроется 450 шале.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: