Дизайнерские елки с антивандальными украшениями появятся в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице установят дизайнерские елки с антивандальными украшениями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на дизайнера, участника фестиваля "Путешествие в Рождество" Артема Кривду.

"30 дизайнерских елок должны быть безопасными и красивыми, потому что есть люди, которые пытаются что-то даже с нее снять. Елка не должна пострадать, поэтому все делается из антивандальных вещей, елки уникальные, и их делает команда профессионалов", – сообщил Кривда.

Отмечается, что все новогодние деревья будут оформлены в стиле "Елка детства".

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" развернется на нескольких десятках площадок по всей Москве. Главные расположатся на Красной и Манежной площадях.

Гости праздника смогут приобрети необычные сувениры, попробовать различные угощения. Центральные же площадки и вовсе превратятся в европейские города, в которых проводят известные рождественские ярмарки.

Кроме того, в рамках фестиваля будут работать два ледовых театра. Зрителям покажут шоу Петра Чернышова и спектакль Евгения Плющенко.

Во время новогодних праздников будет работать множество столичных театров, музеев и культурно-досуговых объектов, в которых состоится свыше 1,2 тысячи мероприятий. Елка мэра Москвы традиционно будет проходить с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе.