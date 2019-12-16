Роликовые коньки, мобильные и планшеты чаще всего просят россияне у Деда Мороза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне чаще всего просят у Деда Мороза роликовые коньки, мобильные телефоны и планшеты. Об этом сообщил Дед Мороз на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года.

"Чаще всего и дети, и взрослые просят роликовые коньки, сотовые телефоны, планшеты, но когда я их спрашиваю, что важнее – игрушки или здоровье близких, то они сразу выбирают второе", – приводит слова Деда Мороза Агентство "Москва".

По его словам, каждый день ему приходит от 300 до 10 тысяч писем со всей России.

Ранее помощники Деда Мороза напомнили о правилах написания письма с новогодними пожеланиями. Во-первых, письмо лучше не начинать с пожеланий. Сперва надо указать, кому направлено письмо (Деду Морозу), а затем поприветствовать волшебника. Затем нужно написать немного о себе: как вас зовут, где вы живете, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно надо попрощаться и указать дату, когда было написано письмо.

Чаще всего в своих письмах к Деду Морозу дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Среди самых популярных пожеланий также смартфоны, куклы и машины. В канцелярии Деда Мороза рассказали, что письма делятся на творческие и добрые. Первые содержат поделки и рисунки, вторые – рассказы о себе, своей семье и добрых делах.

