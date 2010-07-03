Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чаще всего в своих письмах к Деду Морозу дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу волшебника.

Среди самых популярных пожеланий также смартфоны, куклы и машины. В канцелярии Деда Мороза рассказали, что письма делятся на творческие и добрые. Первые содержат поделки и рисунки, вторые – рассказы о себе, своей семье и добрых делах.

Одним из самых необычных оказалось письмо девятилетней Лизы из Владимирской области. В пресс-службе поделились, что девочка обеспокоена осушением рек и просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны. В ответ она пообещала беречь окружающую среду.

По данным канцелярии, на 1 ноября 2019 года Деду Морозу дети и взрослые прислали уже 3,6 миллиона писем.

Помощники Деда Мороза напомнили о правилах написания письма с новогодними пожеланиями. Во-первых, письмо лучше не начинать с пожеланий. Сперва надо указать, кому направлено письмо (Деду Морозу), а затем поприветствовать волшебника.

"Затем нужно написать немного о себе: как вас зовут, где вы живете, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно попрощайтесь, напишите дату, когда написали письмо", – говорится в сообщении. Желающие могут приложить к письму стихотворение или нарисовать картинку.

18 ноября Дед Мороз отметил свой день рождения. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима.

Главный российский волшебник отпраздновал свой день в Великом Устюге в Вологодской области. На торжестве зажгли огни первой новогодней елки России.

Ранее стало известно, что Дед Мороз посетит столицу 3 декабря, где расскажет о программе своего новогоднего путешествия. Следующий визит волшебника намечен на 28–29 декабря. В этот период он должен посетить Главную елку страны.