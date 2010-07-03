Дед Мороз рассказал, где отпразднует свой День рождения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Главный российский волшебник Дед Мороз отпразднует свой День рождения в Великом Устюге в Вологодской области. На торжестве зажгут огни первой новогодней елки России. Кроме того, на мероприятие прибудут и другие сказочные коллеги. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявления организаторов мероприятия.

"В рамках празднования Дня рождения пройдет множество самых ярких и сказочных событий, конкурсов, спектаклей, театрализованных представлений, презентаций, творческих выступлений и добрых встреч. Участники праздника зажгут первую новогоднюю елку России и фейерверк на площади Славы в Великом Устюге", – рассказали организаторы.

Известно, что в этом году поздравить волшебника смогут Кыш Бабай из города Казань и Тол Бабай из Удмуртии, Баба-Яга, Царь Берендей, Царевна-лягушка с Иваном Царевичем из Ярославской области, Сосноборский Дед Мороз с Котом Баюном, Ямальский Дед Мороз из города Салехард, Иван Царевич да Девица Метелица из Кировской области, Байкальский Дед Мороз, молодой морозец Паккайне из Карелии и многие другие сказочные персонажи.

"На праздничной ярмарке появятся сувениры, изделия из бересты, картины, роспись по дереву, деликатесы. Приедут друзья не с пустыми руками, а привезут с собой волшебные вещи! Много чудес ожидается в этот день: каждый гость праздника сможет оказаться в Сказке волшебников, пройти веселые испытания, получить призы и сделать завораживающие фотографии", – перечислили организаторы.

Кроме того, гости праздника смогут увидеть грандиозное лазерное шоу, выступления роботов-трансформеров, а также волшебное шоу "Реальная сказка".

Ранее стало известно, когда Дед Мороз посетит столицу. В ходе визита волшебник пообещал рассказать о программе своего новогоднего путешествия.