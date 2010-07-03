Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

18:18

ЦБ выпустил памятные монеты "Дед Мороз и лето"

экономика культура

Фото: cbr.ru

Центробанк выпустил в продажу памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов в серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом сообщила "Российская газета".

Новые монеты посвящены известному мультфильму "Дед Мороз и лето". Всего на выбор предлагают два номинала монеты – 3 рубля (серебряная) и 25 рублей (обычная и с цветным исполнением). Тираж денежных знаков – 3 тысячи, 450 тысяч и 50 тысяч экземпляров соответственно.

Кроме того, 5 ноября в продажу поступили монеты, посвященные Ростехнадзору. Ее выпуск приурочен к 300-летию подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллекции. Тираж монеты составляет 3 тысячи экземпляров.

В Центробанке заявили, что каждая из новых монет официально имеет статус платежного средства. Каких-либо ограничений не установлено, подчеркнули в организации.

Ранее сегодня стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у омского АО "Эксперт Банк". Учреждение лишилось права на осуществление финансовых операций с 1 ноября. При этом "Эксперт Банк" включен в систему страхования вкладов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика