ЦБ выпустил памятные монеты "Дед Мороз и лето"

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Центробанк выпустил в продажу памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов в серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом сообщила "Российская газета".

Новые монеты посвящены известному мультфильму "Дед Мороз и лето". Всего на выбор предлагают два номинала монеты – 3 рубля (серебряная) и 25 рублей (обычная и с цветным исполнением). Тираж денежных знаков – 3 тысячи, 450 тысяч и 50 тысяч экземпляров соответственно.

Кроме того, 5 ноября в продажу поступили монеты, посвященные Ростехнадзору. Ее выпуск приурочен к 300-летию подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллекции. Тираж монеты составляет 3 тысячи экземпляров.

В Центробанке заявили, что каждая из новых монет официально имеет статус платежного средства. Каких-либо ограничений не установлено, подчеркнули в организации.

Ранее сегодня стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у омского АО "Эксперт Банк". Учреждение лишилось права на осуществление финансовых операций с 1 ноября. При этом "Эксперт Банк" включен в систему страхования вкладов.