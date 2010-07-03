ЦБ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

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В ЦБ раскрыли валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. В первом полугодии оплата в рублях производилась в 11,7 процента случаев.

Большая часть расчетов осуществляется в долларах США (83,1 процента), на единую европейскую валюту приходится пять процентов всех двухсторонних расчетов, еще 0,2 процента – на иные валюты (включая турецкую лиру), пишет РИА Новости со ссылкой на статистику регулятора.

Общий импорт товаров и услуг из Турции составил 5,1 миллиарда долларов за первое полугодие.

В начале октября Москва и Анкара договорились о расчетах в национальных валютах. Соглашение уже подписали в министерствах финансов двух государств. По словам финансистов, это значит, что банки двух стран будут работать более плотно и без перебоев. Российские власти отменили необходимость создать инфраструктуру финансового рынка и повысить интерес к нацвалютам среди компаний.

