Москва и Анкара подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Фото: ТАСС/Depo Photos via ZUMA Wire

Москва и Анкара подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

С российской стороны свою подпись под соглашением о нацвалютах поставил министр финансов Антон Силуанов, а с турецкой – министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак. Отмечается, что документ будет способствовать "расширению и укреплению межбанковского взаимодействия", а также поможет обеспечить "бесперебойность расчетов" между двумя странами.

В российском Минфине главной целью соглашения назвали постепенный переход к рублю и лире при двусторонних расчетах. В ведомстве также отменили необходимость создать инфраструктуру финансового рынка и повысить интерес к нацвалютам среди компаний.

"Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией", – сказано в сообщении Минфина.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки использовать доллар в качестве политического оружия являются крупной ошибкой. По словам президента, Россия думает о том, как обезопасить себя и диверсифицировать расчеты.

Экономист Денис Ракша пояснил, что речь не идет о валютных вкладах граждан или о том, чтобы избавиться от долларов внутри страны или их запретить каким-то образом. Постепенный отказ от сделок в долларах специалист объяснил антироссийскими санкциями. По его словам, страны, попадающие под санкции, пытаются перевести свои транзакции в валюты, неподконтрольные американским банкам. По этой причине, напомнил Ракша, Москва переходит на расчет в других валютах со странами ЕАЭС, Китаем, Турцией, Ираном и Венесуэлой.