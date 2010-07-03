Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

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Фото: kremlin.ru
Попытки использовать доллар в качестве политического оружия являются крупной ошибкой, заявил Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором они сидят, но скоро они грохнутся", – цитирует президент РФ ТАСС.
По словам Путина, Россия думает о том, как обезопасить себя и диверсифицировать расчеты. Он уточнил, что между странами Евразийского экономического союза 72% расчетов осуществляется в рублях.
Путин отметил, что доллары сокращаются как резервная валюта во многих государствах мира, в том числе в странах-союзниках США. Расчеты в долларах в мировом торговле упали с более чем 50% до 45%.
"Иран ограничивают в долларовых расчетах, на Россию вводят какие-то ограничения, на другие страны. Это подрывает доверие к доллару, неужели это непонятно, что своими руками уничтожают доллар?" – подчеркнул глава государства.
Он добавил, что использование политических инструментов в экономике, а тем более в мировой энергетике, является крайне опасной и вредной вещью.
Ранее Путин назвал смешными любые заявления о вмешательстве Москвы в американские выборы 2020 года. Он напомнил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер "не нашел никаких доказательств" сговора российских властей с Дональдом Трампом.
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