Экономист оценил вероятность полного отказа от доллара

02 октября, 21:23
02 октября, 21:23
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Фото: depositphotos/pressmaster
Экономист Денис Ракша прокомментировал слова Владимира Путина, заявившего, что США пытаются использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, и Россия вынуждена себя обезопасить. При этом, отметил президент, задачи уйти от доллара никогда не ставилось.
"Речь об этом идет уже давно и ничего тут нового нет. Это, в общем то, дежурная тема о том, чтобы перевести максимально международные расчеты РФ и компаний, которые работают на внешнем рынке (прежде всего энергетическом), с долларов в другие валюты", – цитирует Ракшу ИА "НСН".
Эксперт уточнил, что речь не идет о валютных вкладах граждан или о том, чтобы избавиться от долларов внутри страны или их запретить каким-то образом. Постепенный отказ от сделок в долларах специалист, в частности, объяснил антироссийскими санкциями.
Он добавил, что страны, попадающие под американские санкции, пытаются свои энергетические и не только транзакции перевести в валюты, транзакции в которых неподвластны американским банкам.
Ракша напомнил, что Россия переходит на расчет в других валютах со странами ЕАЭС, Китаем, Турцией, Ираном и Венесуэлой. Он отметил, что это нормальный процесс, поскольку, "не только России не хочется зависеть от того, что о ней думают в Соединенных Штатах".
Ранее Путин заявил, что попытки использовать доллар в качестве политического оружия являются крупной ошибкой. По словам президента РФ, Россия думает о том, как обезопасить себя и диверсифицировать расчеты.
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