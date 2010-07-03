Турция поднялась на пятую строчку среди партнеров Москвы по объему товарооборота

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По итогам двух кварталов текущего года товарооборот между Москвой и Турцией составил 9,8 миллиарда долларов (за 2018 год – 13,2 миллиарда долларов), ожидаемый рост должен составить более 11%. Это позволит Турции подняться на 5 место в списке партнеров Москвы среди стран дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Турция по итогам 8 месяцев 2019 года занимает первое место по объему импорта продукции АПК из Москвы (1,28 миллиарда долларов). По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 75,3%", – рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в ходе рабочей поездки в Анкару.

Основную долю экспорта из Москвы в Турцию составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. За восемь месяцев 2019 года Турция поднялась на 4 место в экспорте Москвы (5 по итогам 2018 года), объем экспорта уже составил около 8,5 миллиарда долларов (11,48 миллиарда долларов по итогам 2018 года).

"Ожидаемый рост экспорта в годовом выражении – +11,4%. Москва и Анкара находятся в постоянном диалоге по улучшению условий ведения бизнеса. Данные по росту взаимной торговли подтверждают, что мы двигаемся в правильном направлении в упразднении административных барьеров и упрощении расчетов между нашими странами", – заключил заммэра.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что проект бюджета Москвы на 2020 год позволит выделить масштабные средства на обновление медицинского оборудования в организациях здравоохранения по городу.

