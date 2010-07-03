Турция поднялась на пятую строчку среди партнеров Москвы по объему товарооборота

Фото: портал мэра и правительства Москвы
По итогам двух кварталов текущего года товарооборот между Москвой и Турцией составил 9,8 миллиарда долларов (за 2018 год – 13,2 миллиарда долларов), ожидаемый рост должен составить более 11%. Это позволит Турции подняться на 5 место в списке партнеров Москвы среди стран дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
"Турция по итогам 8 месяцев 2019 года занимает первое место по объему импорта продукции АПК из Москвы (1,28 миллиарда долларов). По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 75,3%", – рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в ходе рабочей поездки в Анкару.
Основную долю экспорта из Москвы в Турцию составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. За восемь месяцев 2019 года Турция поднялась на 4 место в экспорте Москвы (5 по итогам 2018 года), объем экспорта уже составил около 8,5 миллиарда долларов (11,48 миллиарда долларов по итогам 2018 года).
"Ожидаемый рост экспорта в годовом выражении – +11,4%. Москва и Анкара находятся в постоянном диалоге по улучшению условий ведения бизнеса. Данные по росту взаимной торговли подтверждают, что мы двигаемся в правильном направлении в упразднении административных барьеров и упрощении расчетов между нашими странами", – заключил заммэра.
Ранее в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что проект бюджета Москвы на 2020 год позволит выделить масштабные средства на обновление медицинского оборудования в организациях здравоохранения по городу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: