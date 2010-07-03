Москва выделит беспрецедентные средства на обновление медоборудования в 2020 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Проект бюджета Москвы на 2020 год позволит выделить масштабные средства на обновление медицинского оборудования в организациях здравоохранения по городу. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, передает Агентство "Москва".
"Что касается оборудования, 50 миллиардов рублей предусмотрено новым бюджетом на оснащение больниц по тому же принципу, который будет применяться и в поликлиниках: замена исчерпавших себя ресурсов, дооснащение по стандарту и новая техника", – рассказал глава Депздрава на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.
По мнению Хрипуна, программа модернизации оборудования в поликлиниках и больницах способствует повышению доступности высокотехнологичных исследований. Для этих целей столица планирует закупить магнитно-резонансные и рентгеновские компьютерные томографы, маммографы, гамма-камеры.
Ранее стало известно, что расходы на здравоохранение в 2020 году увеличат на 30 процентов. Прогнозируется, что доходы бюджета столицы в следующем году достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. Приоритет в сфере здравоохранения отдадут развитию амбулаторно-поликлинической помощи.
Проект бюджета Москвы на 2020 год, который передал парламентариям мэр столицы Сергей Собянин, одобрили в Мосгордуме.
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