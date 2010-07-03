Расходы на здравоохранение увеличат на 30% в рамках бюджета Москвы на 2020 год

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Проект бюджета столицы на 2020 год предполагает увеличение расходов на здравоохранение на 30%, рассказал глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

"Это значительное улучшение финансирования отрасли, которое позволит нам развивать все без исключения виды оказания медицинской помощи", – цитирует его Агентство "Москва".

Член Общественного совета при Минздраве России Владимир Гурдус отмечал, что проект бюджета Москвы на следующий год и плановый период 2021–2022 годов позволит провести реконструкцию поликлиник. Он считает, что это приведет к унификации процессов в сфере здравоохранения и правильному контролю качества обслуживания в первом звене.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Белых одобрила социальную направленность проекта бюджета. По ее словам, если город определяет приоритетом соцсферу, а именно образование и здоровье, то это должно быть главным для каждого горожанина, независимо от политических убеждений.

В Мосгордуме рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. По прогнозу, доходы бюджета столицы в следующем году достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей.

В 2021 году они будут равны 3 триллионам 64 миллиардам 152 миллионам рублей, в 2022-м – 3 триллионам 356 миллиардам 190,9 миллиона рублей.