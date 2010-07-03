Расходы Москвы на соцподдержку в 2020 году планируют увеличить на 18,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на меры социальной поддержки на 18,4% по сравнению с параметрами текущего года. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

"На 2020 год в проекте закона о бюджете мы предлагаем запланировать 537,8 миллиарда рублей на социальную поддержку москвичей", – приводит слова Филиппова Агентство "Москва".

Он отметил, что соцподдержкой пользуется каждый третий житель столицы. На непосредственное предоставление поддержки в будущем году в денежной и натуральной форме предусмотрено 495,3 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем в 2019 году.

Глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова ранее сообщила, что более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер. По ее словам, в этом году социальная составляющая усилена, поэтому относительный показатель возрос с 50% до 53%.

Кроме того, в бюджет Москвы на 2020 год заложен рост финансирования программ соцподдержки.

Проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" был одобрен на заседании президиума правительства столицы и внесен в Мосгордуму.

Проект бюджета сформирован в условиях роста экономики на 2–3% в год и низких темпов инфляции – 3,7% ежегодно. Планируется, что в 2020 году доходы в городскую казну увеличатся на 8%, а в 2021 и 2022 годах – на 9,5% ежегодно.



Также была утверждена Адресная инвестиционная программа города (АИП) на 2020–2022 годы. В документ внесли перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.

