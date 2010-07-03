Расходы Москвы на здравоохранение в 2020 году увеличатся на 30%

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Москва в будущем году увеличит расходы на здравоохранение на 30%, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, финансирование на обеспечение лекарствами на 2020 год увеличено в два раза по сравнению с 2019 годом. Хрипун уточнил, что в столице проживают 1,8 миллиона льготников, список лекарств в несколько раз больше, чем федеральный.
"Кроме того, в 2020 году более 15 миллиардов дополнительно выделяется на проведение химиотерапии, что позволит полностью обеспечить данной помощью всех больных, страдающих шестью основными видами онкологии", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента.
Хрипун подчеркнул, что основным приоритетом в оказании стационарной помощи будет оснащение оборудованием. На эти цели предусмотрено 50 миллиардов рублей.
Также планируют построить 12 крупных медицинских объектов. Это неонатального корпуса, новых инфекционных больниц, а также онкологического центра.
Глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, в свою очередь, отметила, что более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер. По ее словам, в этом году социальная составляющая усилена, поэтому относительный показатель возрос с 50% до 53%.
Ранее сообщалось, что в бюджет Москвы на 2020 год заложен рост финансирования программ соцподдержки. Всего на эти нужды предполагается направить около 538 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году.
Проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" был одобрен на заседании президиума правительства столицы и внесен в Мосгордуму.
Проект бюджета сформирован в условиях роста экономики на 2–3% в год и низких темпов инфляции – 3,7% ежегодно. Планируется, что в 2020 году доходы в городскую казну увеличатся на 8%, а в 2021 и 2022 годах – на 9,5% ежегодно.
Комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов".
Согласно документу, доходы бюджета столицы в 2020 году по прогнозу составят 2 триллиона 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей.
Также была утверждена Адресная инвестиционная программа города (АИП) на 2020–2022 годы. В документ внесли перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.
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