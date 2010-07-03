Ректор НИУ ВШЭ оценил проект бюджета Москвы

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Ректор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов оценил проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

По его словам, проект бюджет города сохраняет социальную направленность, поскольку значительное количество средств направляется на развитие транспортной системы. "Это абсолютно правильно, потому что транспорт, в первую очередь метро и железная дорога – это кровь не только экономики города, это качество жизни граждан мегаполиса", – отметил эксперт Агентству "Москва".

Достаточно важное место в проекте бюджета занимает социальная поддержка москвичей. На эти цели предусмотрено более 540 миллиардов рублей в год. По сравнению с 2018 годом расходы на социальную сферу вырастут на 80 миллиардов рублей.

На образование планируется выделить более 400 миллиардов рублей. Кроме того, значительно возрастут расходы на медицину. "Тот факт, что расходы на образование, здравоохранение (в особенности на здравоохранение) растут быстрее расходов в целом, подтверждает социальную направленность московского бюджета", – заключил Кузьминов.

Ранее проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" был одобрен на заседании президиума правительства столицы. Документ внесен в Московскую городскую думу.

Непосредственно на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в бюджете предусмотрено 495,3 миллиардов рублей, по сравнению с текущим годом эти расходы увеличиваются на 19%.

Согласно документу, на финансирование бесплатного либо льготного проезда в общественном транспорте пенсионеров и других льготных категорий граждан запланировано более 125 миллиардов рублей. Льготы будут действовать и при пользовании Московскими центральными диаметрами. Кроме того, пассажирам будет предоставлена возможность бесплатной пересадки между станциями МЦД, МЦК и Московского метрополитена.

