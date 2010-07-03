Финансирование программ соцподдержки в Москве увеличится в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В бюджет Москвы на 2020 год заложен рост финансирования программ соцподдержки, сообщил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, всего на эти нужды предполагается направить около 538 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году.

"Если говорить о приоритетах, это все те категории, которые требуют максимального внимания, – прежде всего старшее поколение. Мы в проекте бюджета заложили гарантированный доход каждого московского пенсионера не менее полуторакратного прожиточного минимума", – цитирует его Агентство "Москва".

Филиппов рассказал, что акцент будет сделан также на проект "Московское долголетние". Каждый столичный пенсионер без ограничений может выбирать любое количество занятий в любом районе.

"Сегодня уже 170 тысяч пенсионеров минимум раз в неделю ходят на занятия. Мы рассчитываем, что их число увеличится в следующем году", – заявил глава ведомства.

Также в приоритете останутся семьи с детьми и дети-сироты. Филиппов обратил внимание на то, что 93% детей, оставленных ранее на попечении у государства, сейчас воспитываются в семьях. В столичных учреждениях для детей-сирот осталось лишь 7% юных горожан. В основном это ученики старших классов и имеющие серьезные заболевания дети.

Ранее проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" был одобрен на заседании президиума правительства столицы и внесен в Мосгордуму.

Проект бюджета сформирован в условиях роста экономики на 2–3% в год и низких темпов инфляции – 3,7% ежегодно. Планируется, что в 2020 году доходы в городскую казну увеличатся на 8%, а в 2021 и 2022 годах – на 9,5% ежегодно.



Также была утверждена Адресная инвестиционная программа города (АИП) на 2020–2022 годы. В документ внесли перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.