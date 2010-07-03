Проект бюджета Москвы позволит провести реконструкцию столичных поликлиник – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект бюджета Москвы на следующий год и плановый период 2021-2022 годов позволит провести реконструкцию столичных поликлиник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Владимира Гурдуса, члена Общественного совета при Минздраве России.

"Я в целом считаю, направление для финансирования бюджетом выбрано весьма разумно. Предполагается приоритетное финансирование первичного звена здравоохранения. Это очень правильно. Планируется весьма большую реконструкцию произвести в поликлиниках Москвы", – сказал Гурдус.

Он добавил, что ремонт поликлиник может вызвать некоторые неудобства при получении медицинской помощи москвичами, но провести его все равно необходимо.

Гурдус считает, что реконструкция поликлиник приведет к унификации процессов в сфере здравоохранения и правильному контролю качества обслуживания в первом звене. "Считаю, что это очень важное направление, что Москва за это взялась", – отметил эксперт.

Более ста новых специалистов пополнили персонал столичных поликлиник за последние два месяца. Среди них терапевты, врачи общей практики, отоларингологи, хирурги, кардиологи и другие профессионалы.

Расширение штата московских медучреждений проходит в рамках перехода поликлиник на новый формат работы. В 2019 году была запущена программа "Новый московский стандарт поликлиник", направленная на повышение доступности первичной медицинской помощи.