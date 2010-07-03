Новые социальные объекты возведут в Измайлове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детские сады, образовательный центр и поликлинику построят в районе Измайлово по программе реновации жилого фонда. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на заявление руководителя архитектурно-планировочного объединения №1 института Генплана Москвы Елены Шарановой.

По словам специалиста, при планировке нового квартала учитывался такой фактор, как близость к усадьбе "Измайлово" и Серебряно-виноградному пруду. Шаранова считает, что за счет расположения и высотности новых домов большая часть жителей получат квартиры с красивым видом на природу.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в квартале появится новый бульвар, а территорию Серебряно-виноградного пруда благоустроят. Помимо этого, планируется обновить существующие дороги и провести несколько новых.

Что касается строительства социальных объектов, то проектом предусмотрено использование ныне пустующих территорий.

"На территории квартала построят два детских сада на 275 и 300 мест и образовательный центр на 1 тысячу 225 учащихся. Также запланировано строительство детской поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену", – пояснила Елена Шаранова.

Согласно проекту планировки, для жителей также возведут спортивный комплекс с подземной парковкой, деловой центр и культурно-развлекательный комплекс.

Публичные слушания по шести проектам планировки по программе реновации стартовали в районах Бескудниковский, Западное Дегунино, Измайлово, Крюково, Фили-Давыдково и Покровское-Стрешнево.