Музыкальную школу и ФОК построят по программе реновации в САО

15:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном районе Бескудниково по программе реновации построят музыкальную школу и ФОК с ледовым дворцом, сообщил начальник территориально проектно-планировочной мастерской САО столицы ГБУ "ГлавАПУ" Станислав Мягков.
По его словам, также в микрорайонах 8 и 9 планируют построить два новых школьных здания и четыре детских сада.
"В проект микрорайонов заложено строительство четырех детских садов, рассчитанных в общей сложности на 825 дошкольников. Также будет построено два школьных корпуса на 300 и 450 учеников", – цитирует Мягкова Агентство "Москва".
Председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская, в свою очередь, отметила, что в границах этого проекта в программу реновации вошло 37 домов, на месте которых построят современное и комфортное жилье.
В шаговой доступности будут магазины, аптеки, детские кружки, центр госуслуг.
"Бескудниковский район стал еще одним примером, где программа реновации не ограничивается границами микрорайона. Здесь мы приняли решение включить в программу благоустройства сквер имени Федорова, который находится за границами проектирования", – подчеркнула Княжевская.
Также там создадут новые двухполосные дороги и внутриквартальные проезды, реконструируют Бескудниковский бульвар и переулок 800-летия Москвы.
11 октября стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации. На слушаниях с местными жителями обсудят, как будут выглядеть новые микрорайоны, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, поликлиники, больницы и центры "Мои документы".
В апреле на публичных слушаниях обсуждалась застройка в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.
В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Каждый из них голосовал за то, каким будет их район: сколько будет школ, детских садов, нужен ли бассейн или лучше разбить парк.
Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого "умного сноса". С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.
В марте этого года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Как пояснил мэр, будущее реновации зависит от тех решений, которые принимаются сейчас. В частности, по словам Собянина, правительству Москвы предстоит определить ключевые параметры программы: сроки, этапы реализации, этажность домов, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.
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