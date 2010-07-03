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Город

01:22

Дом по программе реновации на северо-востоке Москвы сдадут до конца года

город строительство недвижимость реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дом по программе реновации на 120 квартир в Лосиноостровском районе столицы сдадут в эксплуатацию к концу года, рассказал руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Строители завершают внутренние отделочные работы. Также идет благоустройство прилегающей территории, где появятся детская и спортивная площадки.

Фасад нового дома – навесной и вентилируемый, что позволяет создать комфортный микроклимат внутри здания и снижает затраты на отопление, передает портал мэра и правительства Москвы.

Стены в комнатах оклеены обоями, на полу – ламинат, а санузлы отделаны плиткой. На кухнях есть плита и мойка, а также керамический фартук. Установлены ванны, унитазы и раковины.

В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года.

Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого "умного сноса". С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.

"Жизнь в большом городе": реновация с ускорением

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