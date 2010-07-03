Социальный центр планируют построить по программе реновации в САО

В Тимирязевском районе столицы по программе реновации возведут учебный корпус, в котором планируют разместить блок начальных классов на 175 учеников и детский сад на 150 мест. Также в районе могут построить детско-взрослую поликлинику, центр дополнительного образования и художественную школу, сообщил руководитель архитектурно-планировочного объединения №3 Института генплана Москвы Максим Гурвич.

По его словам, детско-взрослая поликлиника сможет обслуживать 320 пациентов за смену.

"В ней разместятся молочная кухня и стоматология. В центре дополнительного образования для детей откроются разнообразные кружки, а юные художники смогут развить свой талант в новой художественной школе", – приводит слова Гурвича Агентство "Москва".

Он отметил, что проект предусматривает возведение ФОКа, а в административном центре откроют магазины и офисы.

На территории района высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Во дворах оборудуют площадки для детей и места для занятия спортом.

Руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская ранее отмечала, что планируется отреставрировать и передать в общественное пользование исторические здания, находящиеся в кварталах реновации. В них могут размещаться детсады, дома культуры или общественные центры.

Ранее стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации. С местными жителями обсудят, как будут выглядеть новые микрорайоны, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, поликлиники, больницы и центры "Мои документы".

В апреле на публичных слушаниях обсуждалась застройка в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Каждый из них голосовал за то, каким будет их район: сколько будет школ, детских садов, нужен ли бассейн или лучше разбить парк.

Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого "умного сноса". С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.

