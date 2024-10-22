Мэр Моршанска Банников покинул пост

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Мэр Моршанска Алексей Банников, которого летом текущего года раскритиковал за слова о погибшем бойце СВО тамбовский губернатор Максим Егоров, покинул пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

В июле экс-мэр вручал орден Мужества сестре погибшего военнослужащего. Ей он сказал, что "понимает, что погиб он за всех нас, чтоб у нас был этот солнечный день <...> чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали".

Позже тамбовский губернатор назвал речь Банникова противоположной состраданию, а также добавил, что ему стыдно за эти слова.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Евгения Горлова. Комментируя свое решение, губернатор выразил сожаление, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание. Согласно данным на сайте правительства Севастополя, Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования.