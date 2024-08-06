Глава Севастополя Развожаев уволил и.о. замгубернатора Евгения Горлова

Фото: телеграм-канал "Евгений Горлов"

Глава Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Евгения Горлова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Комментируя свое решение, губернатор выразил сожаление, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание.

Согласно данным на сайте правительства Севастополя, Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования.

В июле глава администрации Керчи Святослав Брусаков уволился после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Теперь обязанности главы администрации Керчи возложены на Олега Каторгина, который ранее занимал должность замглавы. Аксенов подчеркнул, что находится с ним на прямой связи.

До этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение уйти со своей должности. В своем обращении к жителям он поблагодарил Владимира Путина за доверие и внимание к региону, а также уточнил, что все главные цели, поставленные перед областью за последние 6 лет, были выполнены.

